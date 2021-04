Saúde de Catanduva Antecipa Mais Uma Etapa de Vacinação Contra Covid-19

Mais uma boa notícia para os idosos que aguardam ansiosos a vacinação contra a covid-19. A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde antecipa mais uma etapa de vacinação. Começa hoje (31), das 8h às 17h a imunização para os idosos de 68 anos.

O cronograma da Cidade Feitiço está antecipado em relação ao do Governo do Estado. Por conta disso, e para evitar fake news, a secretaria pede sempre à população para acompanhar a divulgação nos canais oficiais.

Catanduva disponibiliza de quatro pontos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Pará, 255; CRAS Bom Pastor, Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 99; Centro Dia do Idoso, Rua Recife, 1.475 e pelo sistema drive-thru na Rua Mogi das Cruzes, no Aeroporto (perto do bebedouro da Saec).

A Secretaria de Saúde pede para todos os idosos levarem documentação como: identificação com foto e CPF.

No Estado SP – A partir do dia 5 de abril será iniciada a vacinação dos idosos com 68 anos, profissionais da Segurança Pública e da Administração Penitenciária. Ao todo, 520 mil pessoas destes grupos são esperadas para receber a primeira dose do imunizante.

É de suma importância o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br e os ajude os idosos a se cadastrarem se for preciso.

A ação reduz de 10 para 1 minuto o tempo de atendimento nos locais de vacinação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local