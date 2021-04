Saúde Contabiliza Mais de 650 Viagens no Serviço de Transporte de Pacientes

ASecretaria Municipal de Saúde divulgou dados dos três primeiros meses em que a frota de transporte de paciente realizou mais de 650 viagens. Atualmente, os veículos transportam pacientes para 15 cidades. Essa condição garante o atendimento médico dos catanduvenses que precisam se tratar fora da cidade.

O balanço também inclui percursos realizados no perímetro urbano. Por conta da pandemia do coronavírus, o número de viagens teve redução considerável. Apesar disso, o município não deixou de atender os casos necessários. Uma das viagens mais requisitada é para o município vizinho, São José do Rio Preto, que registra, em média, 150 viagens por mês. Em segundo lugar, Barretos, cerca de 30 viagens mensalmente. No período, 2.326 pacientes e acompanhantes foram transportadas, em média 775 pessoas por mês. Entre macas e cadeiras de rodas transportadas foram 165 pacientes. Durante o transporte, todas as medidas de segurança contra a covid-19 são adotadas, como o uso de máscaras, álcool em gel, higienização das mãos e uso de equipamento de proteção individual.

Para fazer o agendamento é preciso ter em mão o encaminhamento referenciado pelo atendimento SUS (Sistema Único de Saúde), via agendamento nas Unidades Básicas de Saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local