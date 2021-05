Saúde Apresenta Plano de Testagem a Ser Debatido Com Estados e Municípios

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, apresentaram a proposta de testagem da população – sobretudo para profissionais mais expostos ao coronavírus – que será debatida no âmbito do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). “Realizaremos a busca ativa de profissionais com maior risco de contágio para testar e, assim, minimizar a transmissão do vírus. Se, de forma antecipada, conseguimos identificar o vírus, conseguiremos frear a circulação. Isso será avaliado junto ao Conass e Conasems para avaliarmos a capacidade de testagem dos municípios”, pontuou o secretário. A nova estratégia de testagem com exames de antígeno tem o objetivo de conter a propagação do vírus, na medida em que identifica e isola os infectados e seus contatos. O modelo é dividido em três eixos: o primeiro é a testagem de sintomáticos em Unidades Básicas de Saúde. O segundo eixo visa a busca ativa de assintomáticos e pré-sintomáticos. A ideia é que profissionais mais expostos ao risco de contágio – como os de saúde, segurança pública e transporte público – sejam testados a cada semana. Já o terceiro, é focado na soroprevalência, por meio de amostras da população que permitirão monitorar a transmissão do vírus ao longo do tempo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local