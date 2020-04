Saúde Amplia Validade de Receitas de Remédios de Uso Contínuo

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde, estendeu em 90 dias o prazo de validade das receitas de medicamentos de uso contínuo, na rede municipal. A liberação é feita após avaliação do farmacêutico. A medida tem como objetivo evitar que os pacientes voltem à unidade de saúde apenas para renovar o receituário.

A determinação consta na resolução da SMS nº 04/2020. Conforme a norma, a dispensação de medicamentos nas farmácias municipais fica autorizada para o período de até 60 dias de consumo dos pacientes enquadrados nos grupos de risco. A dispensação dos remédios será realizada de acordo com o estoque disponível.

Com relação aos medicamentos de alto custo, a resolução especifica que a entrega ficará sujeita aos fluxos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. Os munícipes podem retirar medicamentos nas farmácias das unidades de saúde ou na farmácia municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook