Satélites do Inpe Registram 41 Focos de Incêndio em 15 Dias em Catanduva

Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) identificaram 41 focos de incêndio em Catanduva nos últimos 15 dias. Os dados são atualizados diariamente e aberto a população de modo geral. Além de Catanduva, em toda microrregião foram registrados incêndios em Embaúba (32 focos), Novais (16), Pindorama (14), Santa Adélia (12), Itajobi (11), Elisiário (10), Novo Horizonte (09), Marapoama (06), Tabapuã (04), Urupês (04), Catiguá (02), Palmares Paulista (02), Paraíso (02).

Nesta quarta-feira, dados da Cesteb indicam que a qualidade do ar em Catanduva estava em nível ruim. Porém, melhor que em dias anteriores, quando foi qualificada como muito ruim.

Em todo o Estado, as queimadas já acumulam um aumento de 60% em relação ao período de janeiro a setembro de 2019. Mesmo antes do fim deste mês de setembro, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o estado registrou 4.264 focos de incêndio de janeiro até segunda-feira (14), enquanto nos primeiros nove meses de 2019, foram registrados 2.666.

Os incêndios registrados até o momento já superam todos os focos de queimadas do ano passado (3.074) e nos quatro anos anteriores. Em 2014, os satélites do Inpe identificaram 4.490 pontos de incêndio no estado ao longo de todo o ano. No mês de setembro, as 1.520 queimadas ocorridas nos primeiros 14 dias superam as ocorrências no mês inteiro em 2018 e 2019. Em setembro de 2017 foram identificados 1.930 focos de incêndio.

A falta de chuvas e as altas temperaturas são as principais causas dos incêndios no estado, segundo a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo (Sima). Em um programa que integra vários órgãos, a secretaria disse que amplia a fiscalização contra queimadas nessa época do ano. O trabalho foi reforçado, segundo a pasta, com 152 novas viaturas para a Polícia Militar, além de 18 drones.

Karla Konda

Myllaynne Lima