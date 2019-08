Caracterizada pela perda generalizada e progressiva de massa muscular associada ao envelhecimento, a sarcopenia pode aumentar a vulnerabilidade dos idosos, tornando-os mais propensos a quedas, fraturas e outros traumas físicos. Dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia indicam que a sarcopenia afeta 46% dos indivíduos acima de 80 anos.

Um exame bastante indicado pelos médicos, nesta situação, é a Avaliação Corporal por Densitometria Óssea, que realiza a medição da massa muscular, gordura e massa óssea do corpo. “O IMC – Índice de Massa Corporal – não é capaz de determinar, por exemplo, a distribuição e a redistribuição da composição corporal decorrente do envelhecimento, bem como problemas desenvolvidos por doenças crônicas como obesidade e problemas no fígado”, explica o radiologista da UMERC, Dr. Guilherme Uchoa.

Um estudo feito na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) mostrou que avaliar a composição corporal de pessoas com mais de 65 anos — particularmente a massa muscular localizada nos braços e nas pernas (apendicular) — pode ser uma estratégia eficaz para estimar a longevidade. Depois de acompanhar um grupo de 839 idosos ao longo de aproximadamente quatro anos, os pesquisadores observaram que o risco de mortalidade geral durante o período foi quase 63 vezes maior entre as mulheres com pouca massa muscular apendicular. Entre os homens que já na primeira avaliação apresentavam baixa porcentagem de músculos nos membros, a chance de morrer foi 11,4 vezes maior. “No caso de idosos, o exame de Avaliação Corporal por Densitometria Óssea tem dois objetivos: estimar a possibilidade de osteoporose e dar parâmetros para o médico sobre gordura e massa magra, a fim de que ele tenha subsídios para indicar um tratamento eficiente visando a prevenção de fraturas e o envelhecimento saudável”, completa o especialista.

A perda de massa muscular, que naturalmente ocorre após os 40 anos, pode passar despercebida pelo ganho de peso, também comum após essa idade. Estima-se que, após os 50 anos, entre 1% e 2% da massa muscular sejam perdidos anualmente. Entre os fatores que podem acelerar o fenômeno estão sedentarismo, dieta pobre em proteínas, doenças crônicas e hospitalização. “O paciente pode solicitar ao seu médico que ele peça esse exame, para que ele tenha uma boa ideia da sua composição corporal e o que pode ser feito para melhorar sua saúde pensando no futuro”, ressalta ainda.

Ariane Pio

Da Reportagem Local