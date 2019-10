Sarau na Estação Cultura Promete Reunir Música, Poesia E Mágica Amanhã

. A apresentação será das 10h00 às 12h00. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Catanduva, o tradicional encontro é sempre no último sábado de cada mês, mas por conta de manutenção no prédio, a atração ganhou uma nova data. A entrada é franca a todos.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva (por meio da Secretaria Municipal de Cultura), tem João da Viola como a atração musical, e Ricky como mágico e poeta. Também inserido nas poesias, haverá a atração ‘Declamação de Poesias’. A apresentação promete ser diferente para o público que conferir o encontro e se deixar envolver pela beleza da emoção em recitar textos.

“O que também não vai faltar é muita poesia. Com a ideia de unir os membros do grupo, além de manter viva a cultura da declamação de poesias, o evento reúne cada vez mais adeptos, com cerca de 60 pessoas por apresentação. O microfone também fica aberto aos participantes, que se revezam entre uma poesia e outra”, ressalta a informação oficial da prefeitura.

Grupo

O Grupo de Poesias Guilherme de Almeida nasceu em 31 de maio de 1985, a partir da iniciativa do juiz Alcy Gigliotti e amigos, que tinham como hábito se reunir e discutir assuntos literários na Casa da Cultura – que funcionava no prédio da Sociedade Espanhola –. O patrono, Guilherme de Almeida, foi considerado o ‘príncipe dos poetas brasileiros’ em 1959. Guilherme e o irmão, Tácito de Almeida, organizaram a Semana da Arte Moderna de 22, além de ter criado uma conferência de difusão da poesia moderna, em 1925, a ‘Revelação do Brasil pela Poesia Moderna’.

Em 2007, o Grupo lançou um livro denominado ‘Magia das Palavras’, com participação de mais de 25 poetas e, aproximadamente, 70 poesias publicadas. Pelo grupo, já passaram vários presidentes, que sempre mantiveram o objetivo de manter o destaque literário e cultural da cidade.

Da Reportagem Local