Sarampo: Catanduva Tem Dois Casos Confirmados e Três em Investigação

Catanduva tem dois casos confirmados de pacientes que tiveram sarampo e outros três em investigação. É o que aponta o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, depois de questionamentos de O Regional, com atualização na última segunda-feira (03). Os dois casos já confirmados, ainda segundo a pasta, a infecção teria ocorrido na capital paulista, um deles é morador de Bauru e outro de São Paulo.

A prefeitura de Catanduva afirma que tem feito um trabalho de prevenção com a identificação de pessoas que precisam tomar a vacina. Equipes das Unidades de Saúde estão visitando escolas, instituições de ensino superior, empresas, fábricas e supermercados. O trabalho tem apoio de alunos do curso de Enfermagem da Unifipa.

Ainda segundo a administração, quem estiver com a imunização em atraso ou com doses incompletas será vacinado. O principal alvo da campanha é o público jovem – de 15 a 29 anos – que precisa de um reforço, porque só tomou uma dose da vacina. A segunda dose da vacina que protege contra o sarampo é recente, começou a ser aplicada a partir do ano 2000.

“No trabalho de campo, são verificadas as carteiras de vacinação de alunos e professores. No caso de menores de idade, é feita um levantamento prévio e a imunização é feita somente mediante autorização dos pais ou responsáveis”, informa. Todas as unidades de saúde da cidade possuem a vacina à disposição da população, à exceção do Jardim Salles, que ainda não possui sala de vacinação.

Esta semana, equipe da UBS Central irá até a escola Gente Miúda verificar as carteiras de vacinação das crianças. O trabalho também será feito em escolas da região do Jardim Alpino, Salles e Lunardelli pelas equipes das unidades de saúde dessas áreas.

Ontem, o Ministério da Saúde divulgou um aumento no número de casos de sarampo em todo o Brasil (Leia matéria em Cidades 4).

Karla Konda

Editora Chefe