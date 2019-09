São Paulo Possui 35 Empresas Que Mais Crescem no Brasil

Estado de São Paulo se destaca mais um ano no ranking “As PMEs que mais crescem no Brasil”, realizado pela Deloitte em parceria com a Revista Exame, computando 35% das empresas na lista que abrange 100 PMEs em todo o país. A primeira colocada do Estado e do índice nacional é a Foxbit Serviços Digitais, da área de serviços de Tecnologia da Informação (TI). A empresa apresentou o crescimento médio anual na receita líquida, entre 2016 e 2018, de 349,42%. Em seguida, no quarto e sexto lugares, respectivamente, estão a Harpia Cloud, também prestadora de serviços de TI, com aumento de 132,55% e a Accept, do mesmo ramo, com 110,30%.

Segundo o ranking, as pequenas e médias empresas de sucesso apostaram na criação de novos produtos e serviços e no aumento da eficácia da força de vendas para incentivar o crescimento nos três últimos anos. A pesquisa “As PMEs que mais crescem no Brasil” permite, por meio de uma análise geral de ambiente e das organizações, destacar os novos rumos das empresas para continuarem alcançando o crescimento de forma sustentável.

Da Reportagem Local