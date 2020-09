São Paulo Lidera Colocação Geral no Ranking De Competitividade Dos Estados

O Estado ocupa a posição desde 2018 e foi, novamente, o 1º colocado das regiões Sul e Sudeste. O Estado de São Paulo segue na primeira na colocação geral do Ranking de Competitividade dos Estados, levantamento anual realizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública), em parceria com a B3, a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit.

Segundo o estudo, o Estado teve alta em três dos dez pilares avaliados: Sustentabilidade Social (+2 posições), Segurança Pública (+1 posição) e Solidez Fiscal (+2 posições). Não houve queda nas demais frentes.

O Ranking de Competitividade dos Estados é um levantamento que analisa a capacidade competitiva dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, a partir de 68 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos estados brasileiros: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação. Em 2020, o levantamento reuniu dados sobre destaques e desafios enfrentados por áreas essenciais da administração pública no combate à covid-19. Para conferir todas as informações sobre o Estado de São Paulo no Ranking de Competitividade dos Estados, acesse: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/ O Ranking de Competitividades dos Estados é realizado há nove anos pelo CLP (Centro de Liderança Pública), em parceria com a B3, Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit.

Ariane Pio

Da Reportagem Local