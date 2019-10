Santos De Catanduva Realizará Festa Para 15 Anos Do Clube

A torcida do Santos de Catanduva realizará uma festa para comemorar os 15 anos de clube na cidade e o evento será realizado no dia 31 de outubro, as 19h30 no Clube dos 50 com ingressos vendidos a R$10.

Segundo o presidente da torcida do Santos em Catanduva, Daniel Veitas o clube existe na cidade desde 2004 e sempre organizaram festas para unir a torcida e valorizar a amizade por quem ama torcer pelo futebol do Santos.

Neste ano que o time completa 15 anos todos os participantes resolveram ampliar a comemoração e quem deseja participar pode procurar o próprio Daniel pelo telefone 98121-7809. Ele conta que além da festa haverá sorteio de camiseta oficial, ganha caneca do time e contará com apresentação musical de dupla sertaneja, Jonas e Gustavo. O churrasco e bebidas são vendidos a parte na festa.

O presidente do clube explicou que para aumentar a festança foi convidado o ex-goleiro Rodolfo Rodriguez que já está confirmado para celebrar e contar pessoalmente as histórias da época que jogava no Santos. Rodolfo Rodriguez jogou no Santos, de 1984 a 1988, tornou-se rapidamente ídolo e conquistou três títulos: Campeonato Paulista (1984) Copa Kirin do Japão (1985) e Torneio Cidade de Marseille (1987), na França.

Em 29 de dezembro de 2009 ele foi eleito jogador símbolo do Santos no período 71-90. A diretoria do Santos acionou os torcedores para escolher os melhores atletas do clube em quatro momentos distintos. Araken Patusca, Pelé, Rodolfo Rodriguez e Robinho foram considerados os símbolos de eras nestes 97 anos de fundação e terão suas imagens expostas na estação Santos-Imigrantes em 2010.

Ariane Pio

Da Reportagem Local