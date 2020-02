Santa Terezinha, Igreja Querida Dos Noivos, Promove Brechó Em Prol De Reforma

A paroquia de Santa Terezinha de Catanduva está realizando até sexta-feira (14) um brechó beneficente em prol da reforma da igreja. O brechó funciona das 8h às 17h. Depois o brechó volta na segunda-feira (17) até o final do mês de fevereiro, mas com novo horário das 13h às 17h.

Os produtos vendidos no brechó beneficente são: calçados, roupas, acessórios, bolsas dentre outros. Um dos párocos e que está ajudando na organização do brechó contou que aqueles que queriam ajudar na reforma com doações sejam financeiros ou com material de construção podem ligar para a Igreja Santa Terezinha e saber mais sobre a reforma no telefone, 3522- 5967.

O endereço do brechó é na Rua Monte Aprazivel, 209, no Salão Paroquial.

A Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus foi criada em 26 de Março de 1988, desmembrada da Paróquia Santo Antônio, por S. Excia. Revma Dom José de Aquino Pereira, tendo como primeiro Pároco o Sr. Pe. Fernando Henrique Ferreira Pinto, permanecendo na Paróquia até 24 de Março de 1999.

Sucedeu-o, o Pe. Jeová Bezerra da Silva, segundo Pároco, de Março de 1999 a 27 de Fevereiro de 2012, quando o Pe. José Luís Cassimiro assumiu como terceiro Pároco, permanecendo até 14 de Dezembro do mesmo ano. No dia 15 de Dezembro de 2012, tomou posse o Pe. José Anderson Rodrigues, quarto Pároco da Paróquia, no dia 18 de julho de 2016 como 5° Pároco o Pe. Fabio Marsaro de Paula, onde permaneceu até meados de 2018. Como sexto pároco veio o Pe. Jonas Pimentel em meados de 2018 e como Vigário o Pe. Waldemir Muriel, onde Vigário permaneceu até Janeiro de 2019. Em Janeiro de 2019 veio o Pe. Jorge da Silva como Vigário Paroquial.

Por ser uma Igreja pequena e aconchegante é muito procurada para os casamentos, onde uma “chuva de rosas” cai sobre os noivos, lembrando as palavras da padroeira Santa Terezinha: “No céu, farei cair uma chuva de rosas sobre a terra”. O carisma da Paróquia é buscar colocar em prática com todos os que dela participam o ideal de Santa Terezinha: “Devemos florescer onde Deus nos plantou”. E agora a igreja precisa de reformas para continuar sendo muito procurada pelos casais e trazendo a alegria a tantos devotos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local