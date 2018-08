Santa-Adelienses Recebem Orientações Sobre Leishmaniose Visceral

Santa Adélia aderiu à Semana de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral do Estado de São Paulo através de orientações transmitidas à população. A ação ocorreu entre os dias 06 e 10 de agosto pelo Serviço de Controle de Endemias da cidade. A informação foi divulgada pela Prefeitura.

A doença chama atenção das equipes de saúde, pois, se não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Causada por um parasito denominado “Leishmania Chagas”, a enfermidade é transmitida para cães e pessoas por um inseto muito pequeno chamado flebotomíneo, conhecido como “mosquito palha”, “birigui” e “cangalhinha”, que costuma picar ao entardecer e durante a noite. Suas larvas se desenvolvem na terra úmida, sombreada e com acúmulo de folhas, frutos e fezes de animais em decomposição.

Os cães infectados pelo parasito da doença podem adoecer logo ou demorar meses para apresentar sintomas. Todos os cães infectados, mesmo aqueles sem sintomas aparentes, são fonte de infecção para o inseto transmissor, e, portanto, um risco para saúde de todos.

Apesar de o diagnóstico e tratamento estarem disponíveis na rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), muitos não conhece a doença e não sabem os riscos que ela pode trazer. “É necessário detectar a doença nas pessoas logo no início, pois dessa forma são evitadas as complicações que podem levar a óbito. É importante que todas as pessoas estejam informadas sobre esta doença e participem da prevenção e controle do mosquito, por isso é realizada esta semana, para que todos conheçam mais sobre o que é e sua forma de tratamento”, disse a coordenadora do Sercesa, Fernanda Bolognini Franco.

Os sintomas da doença são febre constante , perda de peso, fraqueza, anemia e aumento do fígado e baço. Em casos graves podem ocorrer sangramentos. Os animais são vítimas de emagrecimento, queda de pelos, crescimento das unhas, descamação da pele, fraqueza, feridas no focinho, orelhas, olhos e patas. De acordo com o setor da Saúde, a única forma de saber se os cães estão infectados é através de exames específicos de laboratório, porém o tratamento não é recomendado por não apresentar eficácia comprovada.

“O controle da LV é um desafio para todos, sendo importante que cada cidadão limpe seus quintais e jardins diariamente recolhendo as fezes de animais, folhas, folhagens, frutos apodrecidos para evitar a proliferação dos insetos. Deve-se ainda, manter os abrigos dos animais afastados da casa e sempre limpos”, finalizou a coordenadora.

