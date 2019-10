Santa Adélia Será Sede Do 3º Encontro De Antigomobilistas

O Centro de Eventos Lar dos Velhinhos, na entrada de Santa Adélia, será palco do 3º Encontro de Antigomobilistas do município. O evento será no dia 10 de novembro, a partir das 08h00, e terá finalidade beneficente em prol do Lar dos Velhinhos e Fundo Social de Solidariedade de Santa Adélia.

O dia será marcado pela participação de vários aficionados por veículos antigos, preservados em sua originalidade, além de outras atrações, como café da manhã aos expositores às 10h00, brinde aos 100 primeiros que expuserem seus veículos, e mercado de pulgas.

O prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM) informou que o evento, este ano, contará com shows da banda Trindade e Guiteria, além de praça de alimentação. “Também contamos com os antigomobilistas de Santa Adélia para nos ajudarem na divulgação do evento, que tenho certeza, será um grande sucesso como as outras edições”, comenta o prefeito.

Grupos de antigomobilistas de outras cidades já foram convidados e alguns confirmaram presença. “Tenho certeza de que será um evento diferente para a população da nossa cidade e que vai surpreender a todos, especialmente aos que gostam de ver belos veículos conservados, com suas características originais. É quase uma viagem no tempo”, garantiu Guilherme, em nota oficial divulgada pela prefeitura. A realização é do Clube de Veículos Antigos de Santa Adélia, em parceria com a Prefeitura e a Câmara.

Da Reportagem Local