Santa Adélia Participa De Reunião Com Autoridades Da Justiça E Saúde Sobre O Covid-19

O prefeito Guilherme Colombo da Silva, a secretária de Saúde Tânia Canossa e o presidente da Santa Casa Anderson Senson participaram na manhã de sexta-feira (19), de uma videoconferência com promotores, prefeitos, secretários e autoridades em saúde de toda a região de Catanduva.

A reunião teve como objetivo tratar sobre o aumento dos casos de COVID-19.

“O momento é delicado, tanto pelo aumento de casos, quanto pela falta de medicamentos para intubação que os hospitais de Catanduva estão enfrentando. Não falta verba, mas sim os próprios medicamentos que não estão sendo encontrados para a compra. Por isso, todos devemos redobrar nossos cuidados”, disse o prefeito.

Entre as decisões da videoconferência, ficou acordado que o comércio em Santa Adélia continuará funcionando como está seguindo a determinações do Decreto Estadual.

A fiscalização também será reforçada. “Oficiamos a Polícia Militar para ajudar a Prefeitura nesta fiscalização, para que todos sigam as recomendações das autoridades de Saúde e assim evitarmos o avanço da doença”, explicou Guilherme.

A Prefeitura pede o apoio e a conscientização da população. Use máscaras sempre que sair de casa; e saia somente se necessário; quem puder, fique em casa; evite aglomerações; distanciamento social; e sempre higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

