Santa Adélia Divulga Preparativos Para o Carnaval 2020

Com poucas semanas para a chegada de uma das mais po­pulares festas do país, o Carnaval, o município de Santa Adélia se prepara que tudo seja executado sem problemas. Conforme a própria prefeitura, organização, segurança, qualidade nas atrações e alegria é o que espera pelos foliões que forem à praça Dr. Adhemar de Barros nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro.

“Quem garante tudo isso é a Comissão de Festejos Carnavalescos, a Cofescar, secundada pela realeza, que convida todos os foliões para participar do Carnaval de Santa Adélia.

A rainha Clara, as princesas Nicole e Maria Eduarda prometem muita alegria e samba no pé nas quatro noites de carnaval. Todos estiveram na última semana no barracão para as provas das fantasias acompanhadas da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Jucieli Costa”, garante a nota oficial divulgada.

Os organizadores ainda pontuam: “Estamos preparando um Carnaval de qualidade e que permite que todos os foliões de todas as idades possam brincar e participar”.

O Carnaval de Santa Adélia promete trazer os desfiles de carros alegóricos e da Escola de Samba GRISA – Grêmio Recreativo Independente de Santa Adélia, bem como shows todos os dias e duas matinês na praça.

“Estamos acertando os últimos detalhes e aguardamos todos para brincar e aproveitar o Carnaval”, finalizou a comissão responsável.

Da Reportagem Local