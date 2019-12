Santa Adélia Confirma Presença Em Congresso Técnico Da Olimpíada

O secretário de Esportes do município de Santa Adélia, Luciano de Lima (Bula), junto aos coordenadores Jamil Matioli Junior e Márcio Vinícius, participaram do Congresso Técnico da 25ª Olimpíada de Pirangi. A informação foi divulgada na segunda-feira, dia 2 de dezembro, em uma rede social da Prefeitura de Santa Adélia.

Nesta reunião, que foi realizada no final do mês de novembro, dia 25 de novembro, Bula confirmou as modalidades que Santa Adélia irá disputar: futebol de campo; vôlei masculino; vôlei feminino; basquete masculino, handebol masculino; futsal masculino; futsal feminino; natação masculino; maratona masculino; maratona feminino; tênis de mesa masculino; tênis de mesa feminino; truco masculino; truco feminino; vôlei de areia masculino; vôlei adaptado feminino; sinuca; bocha; xadrez; dama; dominó; e supino.

De acordo com o secretário, “o objetivo é incentivar a prática esportiva entre os nossos atletas, disputando mais uma grande e importante competição regional, além de buscar melhorar a nossa colocação em relação à Olimpíada deste ano”. Ele ainda informou que as equipes já vem se preparando para as Olimpíadas, participando de amistosos e quadrangulares regionais. A expectativa é que a delegação santa-adeliense chegue a 150 atletas. “Mais uma vez agradeço o apoio e incentivo do prefeito Guilherme, Prefeitura e Câmara Municipal”, finalizou.

A 25ª Olimpíada de Pirangi começa no mês que vem, dia 10 de janeiro de 2020.

Da Reportagem Local