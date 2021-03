Santa Adélia Celebra na Segunda-Feira 105 Anos de Emancipação Político Administrativa

O município de Santa Adélia comemora na segunda-feira, dia 22, 105 anos de emancipação político administrativa. A cidade celebra seu centenário cheia de energia e potencial para continuar sendo referência na região. Por causa da pandemia da COVID-19, o aniversário da cidade não terá nenhuma comemoração presencial. “Nos últimos anos registramos avanços importantes em nosso município e vamos continuar trabalhando com muito afinco para que a cidade continue crescendo, gerando emprego e oportunidades para todos”, afirmou o Prefeito Guilherme Colombo da Silva.

Além de mais um ano de vida, Santa Adélia celebra o desenvolvimento. Atualmente o município tem 15.561 habitantes, segundo estimativa do IBGE. Assim como a maioria dos municípios da região da Araraquarense, nasceu e cresceu graças ao avanço da estrada de ferro. Com amplo território, mais de 330 quilômetros quadrados, mais de 600 quilômetros de estradas e três distritos – Botelho, Santa Rosa e Ururaí, o município tem no setor de serviços sua matriz econômica, seguida pela agricultura.

Situada na mesorregião de São José do Rio Preto e na microrregião de Catanduva, Santa Adélia ostenta índices de desenvolvimento que deixam para trás cidades do mesmo porte e até mesmo com economias mais fortes. Comparada com cidades do mesmo porte, como Itajobi (IDH-M de 0,730) ou Pindorama (IDH-M de 0,737), Santa Adélia mostra o maior crescimento. O IDH-M de Santa Adélia, de 2013 (o mais recente) chegou a 0,760. Em 2000 era 0,643 e na conta para este salto de 0,117 pontos, estão resultados considerados ótimos na Educação (0,702) e Longevidade (0,835), ambos acima da média nacional.

“O clima de pessimismo que ronda o país, em meio aos escândalos de corrupção e crise econômica, não é desconhecido do nosso povo, mas estamos sempre otimistas para que a cidade possa continuar enfrentando os seus principais desafios”, completa o prefeito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local