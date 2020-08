Sanitização Com Ozônio Pode Neutralizar Coronavírus, Afirma Especialista

Boa notícia vinda da comunidade científica sobre a Covid-19: baixas concentrações de ozônio podem neutralizar partículas do novo coronavírus (Sars-coV-2). O anúncio foi feito na quarta-feira, 26 de agosto, por cientistas da Universidade de Fujita que garantiram, em entrevista coletiva, terem provado que o gás ozônio, em concentrações de 0,05 a 0,1 parte por milhão (ppm), um nível considerado inofensivo ao ser humanos, pode matar o vírus, sendo assim um meio para hospitais desinfetarem consultórios e salas de espera.

O poder de limpeza do ozônio já foi destaque em pesquisa recente do Instituto de Tecnologia da Geórgia, que mostrou que o ozônio pode ser eficiente para desinfetar aventais, óculos e outros equipamentos médicos de proteção. Conforme explicou o pesquisador chefe Takayuki Murata ao portal O Globo, a transmissão do novo coronavírus pode ser reduzida por um tratamento contínuo de ozônio em baixa concentração, mesmo em um ambiente com a presença de pessoas, usando esse sistema.

A experiência usou um gerador de ozônio numa câmara selada com uma amostra do coronavírus. A potência do vírus caiu mais de 90% quando ele foi submetido a baixos níveis de ozônio por dez horas. O hospital universitário de Fujita instalou geradores de ozônio para reduzir as infecções em salas de espera e consultório.

Para o engenheiro especialista em ozônio, Antonio Spina Neto, as pesquisas representam um avanço no controle ao novo coronavírus. Com cautela, ela comemora. “Não temos a cura para a doença. Não é um milagre. O que as pesquisas mostram é que estamos avançando em tecnologias que podem controlar a transmissão e a circulação do novo coronavírus”, ressalta.

O proprietário da empresa especializada no mercado de sanitização com ozônio há três anos, afirma que profissionais da saúde têm aliado a aplicação do ozônio com a limpeza convencional em seus consultórios. “A oxi sanitização é uma tecnologia ainda pouco difundida, porém, com muitos estudos que mostram sua eficácia. O ozônio, um tipo de molécula de oxigênio, é conhecido por anular muitos agentes patogênicos, além de ser 100% ecológico e ter um ótimo custo-benefício”, salienta.

O trabalho da empresa de sanitização é feito com diferentes concentrações de ozônio. Por isso, durante a aplicação, o ambiente deve estar fechado e vazio porque, em altas concentrações, o gás é tóxico.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local