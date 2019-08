Sancionada Lei Que Garante Cesárea Na Rede Pública Para Gestantes

O Governador João Doria sancionou, ontem (23), a lei estadual que garante a gestantes a possibilidade de optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

“É justo que todas as mulheres tenham o direito à cesariana em maternidades ou hospitais da rede pública estadual se assim o desejarem”, disse Doria. Ele destacou que a gestante deverá ser informada sobre os benefícios do parto normal e riscos de sucessivas cesarianas.

“A ideia não é que se façam cesáreas indiscriminadamente, mas que ela seja uma opção. O ideal é que, tanto quanto possível, o parto seja natural, comprovadamente melhor para mãe e o bebê. A analgesia peridural é uma forma de a mulher vivenciar a experiência de ser mãe de maneira mais humana e indolor, com mais conforto e, o melhor, na companhia do pai do bebê ou outro acompanhante de sua escolha”, declarou Doria.

A proposta, de autoria da deputada estadual Janaina Paschoal, permite que a mãe possa optar por ter seu filho por parto normal também tenha a decisão respeitada.

Mariana Costa Aguila, 32 anos vai ser mãe pela primeira vez e vai usar o SUS, ela comemora, pois estava muito preocupada com medo de não conseguir fazer o parto normal e não ter outra opção. “São coisas que passam na cabeça se na hora não tiver como fazer o parto normal, eu ouço muita mulher contar que a experiência pode virar um pesadelo, eu prefiro a cesárea.” termina a gestante.

Ariane Pio

Da Reportagem Local