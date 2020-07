Sancionada Lei de Baraldi Que Institui o Dia Municipal do Intérprete de Libras

A Lei Municipal de n° 6.081/2020, de autoria do 1º Secretário do Legislativo Catanduvense, Onofre Baraldi, foi sancionada pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes.

De acordo com a lei, fica instituído no município de Catanduva o “Dia Municipal do Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)”.

No documento, ainda foi informado, que o Dia Municipal do Tradutor/Intérprete de Libras em Catanduva, será comemorado anualmente em 26 de julho e que a Prefeitura, por meio de seus órgãos competentes, poderá em parceria com associações, entidades e instituições municipais e/ou regionais, promover na data, eventos com a finalidade de valorizar e divulgar a importância do trabalho desses profissionais.

Onofre Baraldi comemorou a sanção da Lei e abordou sobre a importância dos profissionais de libras para a sociedade.

“É com imensa alegria que recebo a notícia, que o Dia Municipal do Tradutor/intérprete de Libras foi instituído no calendário oficial de Catanduva. O profissional dessa área é muito importante para toda sociedade, pois ele tem a função de ser o canal comunicativo entre ouvintes e surdos em diferentes situações. Seu papel é servir como tradutor entre pessoas que compartilham línguas e culturas diferentes. Essa atividade exige estratégias mentais na arte de transferir o conteúdo das explicações, questionamentos e dúvidas, viabilizando a participação do deficiente auditivo em todos os contextos. Agora, com o dia deles instituído no calendário do nosso município, conseguiremos dar maior reconhecimento e valorização para esta importante classe profissional”.

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook