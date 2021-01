SAMU Divulga Balanço dos Atendimentos Realizados em 2020 em Catanduva e Região

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) divulgou um balanço com os atendimentos realizados pelas unidades básicas de saúde no último ano na cidade de Catanduva, Elisiário e Catiguá.

De acordo com o balanço em Catanduva foram registrados 1020 atendimentos em Janeiro, 920 em Fevereiro, 829 em Março, 591 no mês de Abril, 663 em Maio, 736 em Junho, 791 em Julho. No mês de Agosto foram 971, Setembro 821, Outubro 869, Novembro 767 e Dezembro 898. Totalizando 9.876 atendimentos prestados em 2020.

No dia 10 de Julho foi inaugurada a base descentralizada do SAMU em Elisiário, portanto, o balanço dos atendimentos realizados foram divulgados a partir do mês de Agosto com 35 ocorrências, em Setembro 39, Outubro 48, Novembro 47 e Dezembro 34. No total, foram 203 atendimentos aos munícipes.

Em Catiguá a base do SAMU foi inaugurada no dia 30 de Junho, portanto, o município também possui balanço de atendimentos a partir do mês de Agosto com 24 ocorrências, Setembro 12, Outubro 27, Novembro 24 e Dezembro 26. Totalizando 113 atendimentos.

O SAMU Regional de Catanduva atende 19 municípios e conta com 6 bases descentralizadas para realizar o atendimento à população.

O SAMU 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e acionado por uma Central de Regulação das Urgências.

Quando Chamar o SAMU?

O atendimento do SAMU 192 começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. A ligação é gratuita, para telefones fixo e móvel. As ligações serão direcionadas para a Base de Catanduva, que entrará em contato imediato com a base local para que o socorro seja prestado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local