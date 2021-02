SAMU de Catanduva Realiza Treinamento Com Funcionários da Saúde de Urupês

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Catanduva realizou na última quarta-feira, 27 de Janeiro, um treinamento com os médicos, enfermeiros e colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde de Urupês. O objetivo da capacitação foi de qualificar e aprimorar os funcionários para um atendimento de excelência a população.

A proposta do treinamento é preparar os profissionais para atendimento de primeiros socorros, uma vez que lidam diariamente com a população e não estão imunes de ocorrências que envolvam a saúde da pessoa em atendimento ou até de um colega. Em muitos casos, os primeiros procedimentos podem evitar a evolução do quadro. Foram abordadas técnicas corretas sobre o manejo de vias aéreas, trabalhando com estudos reais em manequins que se aproximam ao máximo da realidade. A capacitação seguiu todas as normas sanitárias em prevenção à Covid-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local