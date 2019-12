Safra De Laranja 2019/20 Em Cinturão Que Engloba Catanduva Está Bem Abaixo

Catanduva está situada no cinturão citrícola do estado de São Paulo e a safra de laranja 2019/20 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro deverá ser de 385,31 milhões de caixas, de acordo com a segunda reestimativa da produção, divulgada ontem (10), pelo Fundecitrus.

O valor é 0,80% menor do que a primeira reestimativa, publicada em setembro de 2019, e 0,92% menor do que a projeção inicial, de maio 2019. Da safra total, cerca de 26,88 milhões de caixas deverão ser produzidas no Triângulo Mineiro.

O período mais seco foi no início da safra, de maio a agosto, quando o desvio negativo chegou a 32% em relação à normal climatológica. Na primeira semana de setembro, as chuvas retornaram, mas em seguida houve uma janela de tempo firme com duração de duas semanas na maior parte do parque citrícola, o que caracterizou a ocorrência de um veranico. Somente em meados de outubro é que a estação chuvosa começou a se consolidar, embora o acumulado mensal ainda tenha ficado abaixo da média. Em novembro, as chuvas foram expressivas e bem distribuídas ao longo do mês, com acumulados variando de 95 a 265 milímetros entre as regiões do cinturão citrícola.

Com base nesta regressão, a expectativa em maio de 2019 era de que as laranjas chegassem à colheita com peso médio de 157 gramas (260 frutos por caixa), cerca de 5% menor em relação ao peso médio observado nas onze últimas safras consideradas no modelo. Porém, se o volume acumulado de chuvas abaixo do histórico não se normalizar até o encerramento da colheita, isso poderá inibir o crescimento das laranjas de forma geral.

O aumento deve-se à intensificação da queda das variedades Valência Americana, Seleta e Pineapple. A taxa das demais variedades está em conformidade com a projeção feita em maio.

A terceira reestimativa da safra de laranja 2019/20 será divulgada em 11 de fevereiro de 2020.

Ariane Pio

Da Reportagem Local