Safra Agrícola Bate Novo Recorde de Venda de Etanol Hidratado em Agosto

A safra agrícola da região que engloba Catanduva e todo o Centro-Sul bateu novo recorde de venda de hidratado em agosto. As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA). Com isso, foram comercializados, no mercado interno, 1,05 bilhão de litros de etanol na segunda quinzena de agosto. Segundo o relatório, o montante de venda em agosto, somou 1,97 bilhão de litros, considerado uma marca histórica para um mês.

O relatório mostra que o resultado na moagem é 10,83% maior em relação a igual período de 2017. Ao todo, 43,31 milhões de toneladas de cana-de-açúcar foram processadas na segunda metade de agosto.

Segundo o estudo, no acumulado até o dia 1º de setembro da safra 2018/2019, o crescimento foi de 2,33% com 391,77 milhões de toneladas processadas.

O presidente da UNICA Antônio de Padua Rodrigues informa que o aumento se deu devido ao avanço de 6% da área de colheita.

“O aumento da moagem ocorreu por conta de um avanço de 6% da área de colheita sobre 2017 em função da queda de produtividade”, pontua Rodrigues.

A entidade aponta ainda que a previsão é de término antecipado da moagem. Cerca de 20% das unidades amostradas devem antecipar o fim da safra 2018/2019 em um a três meses.

O rendimento no canavial foi outro dado apontado pelo estudo por meio do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) que mostra 70 toneladas por hectare colhido em agosto, contra 77,64 no mesmo mês 2017 – queda de 9,85%.

“Essa quebra irá se intensificar nas próximas quinzenas, na medida em que a colheita avançar para áreas mais afetadas pela estiagem e com lavouras mais velhas e, portanto, com produtividade naturalmente menor”, analisa Rodrigues.

Já o anidro, teve produção de 798,54 milhões de litros em agosto. Esse volume foi destinado ao mercado doméstico, dos quais 427,20 milhões foram comercializados nos últimos 15 dias do mês.

Karla Sibro

Da Reportagem Local