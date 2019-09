Saec Vistoria Imóveis Para Correto Escoamento de Água da Chuva

Cerca de 150 visitas a imóveis são realizadas por equipe da Saec (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) ao mês, na tentativa de evitar irregularidades envolvendo o lançamento de águas pluviais – água da chuva – na rede de esgoto. De acordo com balanço das vistorias realizadas na cidade, 80% das tubulações pluviais são encontradas dentro dos padrões.

Sinal visível de que tudo está em ordem na edificação ocorre quando os fiscais encontram um cano com saída direta para a rua. Esse encanamento é responsável por escoar a água da chuva que passa pelo quintal ou pela calha da casa.

Jogar água da chuva na rede de esgoto pode causar problemas a quem mora na casa e também aos vizinhos, pois entope a rede coletora e as tubulações podem romper dentro da casa ou na rua. Além disso, o esgoto pode voltar pelos ralos, causando mau cheiro e sujeira, condição que aumenta o risco de doenças por causa da água contaminada.

As demandas para verificação desse tipo de situação chegam à Superintendência via Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura de Catanduva. Ao identificar ligações clandestinas ou irregulares, o morador é notificado e tem 30 dias para fazer as adequações. Caso contrário, é gerada multa de R$ 418.

As redes de esgoto são dimensionadas para suportar apenas o efluente que vem das casas (águas de tanque, chuveiro, pia da cozinha e vaso sanitário). Com o volume das águas da chuva na rede de água ocorrem os entupimentos e até o rompimento das tubulações. Além disso, o funcionamento do sistema da Estação de Tratamento de Es­goto (ETE) fica comprome­tido.

