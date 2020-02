SAEC Reforça Estrutura Para Conter Erosão Da Chuva No José Cury

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) executou mais uma fase de serviços emergenciais no Parque José Cury, visando conter a erosão em APP (Área de Preservação Permanente), por onde passa uma adutora que abastece essa região da cidade.

Segundo informações da Saec, na atual etapa foram implantadas duas aduelas de concreto a céu aberto, preenchidas por rachão (pedra graúda) para reforçar o sistema de contenção das águas da chuva. Foram utilizados maquinários da Prefeitura de Catanduva para a implantação da estrutura abaixo da tubulação, construída anteriormente, há duas semanas.

A expectativa é que as aduelas possam absorver e dissipar o volume de águas pluviais que passa antes pelos tubos. A SAEC continua monitorando a obra. Apesar da forte chuva registrada em Catanduva na noite desta quarta-feira, dia 4, a estrutura não foi abalada. A área atingida pela erosão foi aterrada.

A erosão que vem sendo corrigida foi ocasionada pelo rompimento da rede no mês passado, condição que, na ocasião, comprometeu o abastecimento de água aos imóveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local