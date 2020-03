SAEC Recebeu Cerca de 50 Visitas Monitoradas em 2019

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC realiza visitas técnicas em seus sistemas de água e esgotos para a população desde a existência da companhia. Estima-se foram realizadas cerca de 50 visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, ao prédio administrativo e na unidade de captação de água. As visitas apresentam orientações sobre produção, tratamento, monitoramento e uso consciente da água, além de conceitos de sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente. Os visitantes também têm a oportunidade de conhecer as dependências das estações e as etapas dos processos de tratamento. Essas visitas proporcionam aos alunos de graduação e de pós-graduação uma formação mais ampla. Além disso, os estudantes podem observar o ambiente real de uma estação de tratamento e todos os fatores teóricos implícitos nela.

Para este ano a SAEC está elaborando um roteiro de ações para a Semana da Água, em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de Março. O cronograma está aberto ao agendamento de visitas monitoradas, tanto do público em geral quanto de instituições pelo telefone 3531-0600. Além disso, o tema será trabalhado em palestras. Outras informações também podem ser adquiridas pelo site: www.saec.sp.gov.br

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local