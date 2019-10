Saec Realiza Recape Para Concluir Obras No Euclides E Centro

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) começa hoje a realização de melhorias no centro da cidade e no Conjunto Euclides com o recapeamento das vias que receberam intervenção em redes de água e esgoto. Ao todo serão 340 metros de pavimento novo.

As obras serão executadas conforme o cronograma abaixo: Hoje, dia 1º de outubro – Rua Manaus – entre as ruas 7 de Fevereiro e 24 de Fevereiro.

Quarta-feira, dia 2 de outubro – Rua Caldas – entre as ruas Antônio Rodrigues e Antônio Frederico Ozanan. Quinta-feira, dia 3 de outubro, Rua Itajubá – entre as ruas Guaxupé e Antônio Rodrigues.

Os trabalhos estão previstos para as 7h. A previsão da empresa responsável é que, em cada trecho trabalhado, o serviço seja finalizado até o final da tarde do mesmo dia.

Segundo a Saec para o bom andamento dos trabalhos e segurança de pedestres e motoristas, as ruas serão interditadas. Na ocasião, também será proibido estacionar dos dois lados da via e o uso de caçamba. A interdição terá reforço da Secretaria Trânsito de Transportes Urbanos (STU), com o apoio de Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs). Esse trabalho é a continuação que a Saec está fazendo inspecionando o sistema de distribuição de água na região central. Segundo a autarquia o serviço é semelhante a um exame de endoscopia. Conforme a operação, o tubo com uma câmera acoplada é introduzido na rede e permite avaliar suas características e seu estado de conservação.

O procedimento gera imagens em um monitor e são assistidas em tempo real por equipe técnica da Saec, junto a profissionais de empresa contratada para executar a intervenção. De acordo com levantamento da Saec, até o momento mais de 1.3 mil metros de rede de água e 1 mil metros de tubulação de esgoto já foram substituídos em Catanduva, nas principais intervenções executadas neste ano

Ariane Pio

Da Reportagem Local