SAEC Realiza Perfuração de Poço Profundo no Jardim Imperial

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) executou a perfuração de um poço profundo para reforçar o abastecimento de água no Jardim Imperial e bairros vizinhos.

A fase de testes da estrutura construída foi superada e, com isso, a previsão é de que o sistema entre em operação ainda este mês.

O poço tem cerca de 200 metros de profundidade e irá captar água do Aquífero Bauru. Sua capacidade de produção é de aproximadamente 10 mil litros de água por hora. A obra vai compor as instalações na Unidade de Reservação do Imperial (UR-20), que é formada, ao todo, por 4 poços.

A cada dia, 32 milhões de litros de água são captados dos aquíferos Bauru e Guarani para chegar até a casa dos 122.497 habitantes.

Por conta da seca, a autarquia realiza manobras para garantir que a água chegue a todos os imóveis. Atualmente, são 66 poços tubulares que realizam o abastecimento, sendo que alguns deles estão em funcionamento 24 horas por dia.

A SAEC conta com as adutoras que realizam o traslado de água entre os centros de reservação, mantendo, assim, os níveis dos reservatórios em todo município.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local