Saec Reajusta Tarifa de Água e Esgoto em 3,2% Para 2020

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva irá reajustar em 2020, as tarifas de água e esgoto em 3,2%. O prefeito Afonso Macchione Neto decretou o reajuste tarifário e publicou ontem na edição do Diário Oficial do Município. Todos os serviços da Superintendência de Água e Esgoto também sofrerão o aumento. O reajuste é citado pela administração como sendo atualização monetária da Unidade Fiscal de Referência de Catanduva.

Consumidores de imóveis residenciais que utilizam até 7 metros cúbicos de água por mês terão um acréscimo de R$ 0,42 por tarifa ou R$ 0,84 na fatura. Enquanto neste ano pagavam R$ 25,6 – valor mínimo na junção entre água e esgoto – pagarão R$ 26,44. Quem utiliza até 15 metros cúbicos passará a pagar R$ 35,30. Enquanto atualmente pagava-se R$ 34,17.

Quem consome a partir de 16 metros cúbicos terá de arcar com um valor de R$ 81,52 e acima de 20 metros cúbicos, R$ 103,36.

Para a categoria comercial, até 10 metros cúbicos de consumo, a tarifa de água e esgoto custará R$ 53. O mesmo vale para a categoria indústria.

Serviços como o religue de água no cavalete vai custar R$ 105,16. Corte de água no passeio custará R$ 267,95, enquanto que na rua será de R$ 488,78. O serviço de desobstrução de esgoto custará R$ 135,68. As tabelas completas dos serviços cobrados pela Saec estão disponíveis no Diário Oficial do Município na edição de ontem

Recentemente, os vereadores Amarildo Davoli e Nilton Lourenço Cândido, por meio de requerimento elaborado, buscavam rever os valores praticados para a cobrança das tarifas de água e esgoto em Catanduva. Os parlamentares argumentam um salto de 131% da faixa de consumo inicial para a segunda e sugeriam aplicação de novos preços no documento.

No requerimento encaminhado a administração, Davoli e Cândido pediam a revisão da nova tabela para atender a população, com uma progressão “menos agressiva”.

Karla Konda

Editora Chefe