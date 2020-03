SAEC Prorroga Por Mais 60 Dias Benefício da Tarifa Social dos Imóveis

A SAEC (Superintendência de Água Esgoto de Catanduva) divulgou que vai prorrogar, automaticamente, por 60 dias, o prazo da concessão do benefício da Tarifa Social dos imóveis, cujos vencimentos incidem nos meses referentes a março, abril e maio deste ano.

A medida administrativa é justificada pelo atual momento de crise vivenciada pelo avanço do coronavírus. Diante disso, não há necessidade de protocolar requerimento para solicitar a renovação da Tarifa Social neste momento, segundo a Saec os que já têm o cadastro dos benefícios serão renovados automaticamente. E passando a pandemia os beneficiários serão chamados para renovação de cadastros caso haja necessidade.

O benefício, cujo desconto chega a 40% no valor da conta de água e esgoto, é voltado a moradores com renda familiar de até dois salários mínimos ou que comprovarem estar vinculados a Programa Social do Governo por meio do registro no Cadastro Único (CadÚnico), que não estejam inadimplentes e que possuam consumo de até 20 metros cúbicos por mês.

Para outros serviços, a SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) está disponibilizando aos munícipes canais de atendimento pelo telefone 3531-1006 e pelo e-mail saec@saec.sp.gov.br durante a quarentena já que suspendeu o atendimento ao público. A conexão – entre a autarquia e o cidadão – visa agilizar os serviços pela internet ou contato telefônico, sem que cidadão precise sair de casa, devido ao avanço do coronavírus.

Recebida a demanda pelos canais de atendimento, o departamento responsável será acionado para tomar as providências necessárias. Serviços operacionais, como vazamentos e falta d´água, também poderão ser registrados por esses canais.

Outra ferramenta virtual disponível para consultas é o site da SAEC: www.saec.sp.gov.br. O meio dispõe de canal com aba, no topo do site, para download da segunda via da conta de água e esgoto. Pelo próprio celular, o munícipe emite a fatura e pode utilizar o código de barras virtual para pagar a conta no aplicativo do seu banco ou nas lotéricas. Além disso, a SAEC também está presente no Facebook (@SaecCatanduva). Dúvidas reclamações e sugestões podem ser encaminhadas via inbox e o conteúdo é direcionado ao setor para a devida atenção. A Superintendência utiliza o espaço para divulgar intervenções que interferem na rotina dos moradores.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

