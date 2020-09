SAEC Pede Economia Para Evitar Racionamento de Água em Catanduva

A estiagem e o calor já causam falta de água em cidades vizinhas. Ao menos três prefeituras (São José do Rio Preto, Uchoa e Tabapuã) adotaram medidas para restringir o consumo de água, que está mais elevado que o esperado devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar. Há mais de 100 dias com a escassez de chuvas expressivas e aumento das temperaturas, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) pede o apoio da população para o uso consciente da água, tendo em vista que os poços estão trabalhando com a capacidade máxima, a fim de evitar um colapso no abastecimento e a consequente falta de água.

Recentemente a Saec descartava o possível racionamento de água e o discurso agora é outro.

A cada dia, 32 milhões de litros de água são captados dos aquíferos Bauru e Guarani para chegar até a casa dos 122.497 habitantes. Por conta da seca, a autarquia realiza manobras para garantir que a água chegue a todos os imóveis. Atualmente, são 66 poços tubulares que realizam o abastecimento, sendo que alguns deles estão em funcionamento 24 horas por dia. “É uma medida necessária para garantir o abastecimento na nossa cidade”, destaca o engenheiro Leandro Ciscoto.

A Saec conta com as adutoras que realizam o traslado de água entre os centros de reservação, mantendo, assim, os níveis dos reservatórios em todo município. A economia no consumo de água é fundamental para manter o serviço. “O período de chuvas este ano foi menos intenso e o período de seca mais severo, portanto, a economia de água por parte da população deveria ser maior e a situação dos aquíferos só deverá estar melhor após as chuvas do final do ano, ou seja, em fevereiro”, explica o geólogo Aparecido Carlos Lopes da Fonseca.

O Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) e a Defesa Civil emitiram alerta para os riscos provocados pela baixa umidade do ar na região de Catanduva. O índice é equivalente ao clima de deserto, com tempo seco e altas temperaturas. Nesta quinta-feira (17) e sexta (18), a previsão é de umidade do ar de 15% nos horários mais quentes do dia, quando a temperatura deve chegar aos 37 graus. A previsão de possível pancada de chuva está prevista para o fim de semana.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local