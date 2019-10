Com a escassez de chuvas os reservatórios de várias cidades vizinhas da região de Catanduva estão abaixando e muito desses municípios estão pedindo a população a conscientização e divulgando programa de racionamento em vários bairros. Já em Catanduva mesmo com 66 poços profundos a Saec pede a população economia no consumo de água.

“Aqui em Catanduva ainda não chegou a necessidade de racionamento. Mas sentimos os efeitos da seca. Tanto que, Catanduva conta com 66 poços profundos e todos vêm apresentando sensível rebaixamento no nível do lençol freático. É muito importante que a população economize água e priorize usar somente o necessário” divulgou a assessoria de imprensa da Saec.

Por dia, são consumidos, em média, 32 milhões de litros de água captados dos aquíferos Bauru e Guarani. Esses 66 poços tubulares com a finalidade de abastecimento público.

Desses, 62 poços retiram água do Aquífero Bauru, responsável por produção média de 60% do volume que abastece a cidade. Outros quatro poços captam água do Aquífero Guarani e produzem cerca de 40% do volume de água distribuído.

“Se nos anos anteriores, o comum era rebaixar as bombas muito pouco ou quase nada, na estiagem deste ano já foram registrados casos bastante sérios, a ponto de temermos por comprometer a capacidade de produção do poço”, ressalta o geólogo da Saec, Aparecido Fonseca.

Mesmo que a cidade tenha reservatórios suficientes a conscientização para a economia de agua é fundamental até que as chuvas finalmente apareçam. A maioria das pessoas sabe dar importância quando se dão conta da falta que ela faz. Ações de respeito a esse elemento fundamental à vida devem ser colocadas em práticas todos os dias.

Vejamos como economizar água no dia a dia com pequenas grandes ações: Feche a torneira enquanto você ensaboa as mãos; escove os dentes, use um copo; reduza o tempo de banho; varra a calçada em vez de lavá-la; faça reparos nas torneiras com vazamentos; para lavar frutas e verduras, não precisa usar litros de água corrente: limpe-as as em uma bacia com um pouquinho de bicarbonato de sódio e uma outra para enxaguar; use a máquina de lavar roupa e louça apenas quando tiver carga suficiente para completá-las; se não tiver máquina de lavar louça, use uma bacia para lavar pratos e utensílios e outra para enxaguar. Use pouco sabão e do biodegradável; se você tiver um jardim, regue as plantas no início da manhã ou à noite; lavar o carro somente quando for necessário; reaproveite a água do cozimento dos alimentos. Ensine as crianças sobre o consumo consciente de água. Afinal, dar o exemplo em casa é uma ótima forma de ensiná-las sobre a importância da água.

Ariane Pio

Da Reportagem Local