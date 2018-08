Saec Interdita Rua Ceará no Feriado Para Recape

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) interditará a rua Ceará no feriado para recape. O serviço será realizado entre as ruas Alagoas e Minas Gerais. A informação foi divulgada ontem (2) pelo setor. O local estará fechado para passagem de veículos das 8 às 17 horas. A orientação é de que os moradores e motoristas da área retirem os carros, motos e caminhonetes antes do início das obras.

“A data para a manutenção da via foi escolhida justamente para minimizar os problemas em relação ao trânsito, visto que em dias normais, o trecho é de fluxo intenso de veículos. Neste sentido, recomendamos aos motoristas que evitem estes locais”, disse o superintendente da SAEC, o engenheiro Marcos Jardim.

De acordo com o setor, essa é a última etapa para a conclusão dos serviços da Saec que substituiu 24 ramais de água que existiam no trecho. Os antigos, ainda conforme a Superintendência, precisavam de manutenção constante, o que causava transtorno aos moradores e atrapalhava o fluxo de veículos na área central.

Serviço

Para que os serviços de recapeamento asfáltico sejam realizados, a rua Ceará será interditada na quarta-feira, dia 8, feriado em Catanduva, já que a data é de comemoração a São Domingos, o padroeiro do município. A interdição durará nove horas, de acordo com a estimativa. Sendo que entre as ruas Alagoas e Minas Gerais a passagem estará proibida das 8 às 17 horas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local