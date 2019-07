SAEC Flagra 32 Casos De Furto De Água Em Sete Meses

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) ressaltou um problema que está ocorrendo há alguns meses e por isso tem intensificado a fiscalização contra furtos de água, popularmente conhecidos como “gatos”. De janeiro até agora, foram descobertas 32 fraudes a hidrômetros, em diversos pontos da cidade, mais frequentemente em imóveis residenciais.

Dentre elas, foram detectados desvios na passagem de água em instalações paralelas antes da leitura no hidrômetro, perfuração da cúpula do hidrômetro com agulha e o uso de arame para travar o mecanismo, ligações irregulares direto na rede de abastecimento e violação do lacre da água cortada.

Os flagrantes são decorrentes de vistorias executadas a partir de denúncia que foram feitas. Suspeitas para esse tipo de situação também são levantadas a partir de monitoramento operacional da autarquia, relacionado à queda do consumo do abastecimento de água de determinado imóvel.

As violações a hidrômetros ou ligações clandestinas são consideradas crimes, passíveis de multa. Segundo a Saec quando detectada a fraude, o consumidor é multado em R$ 834,26 considerada multa grave e o proprietário tem 30 dias para adequação nos padrões da SAEC. Caso não seja feita a regularização, as multas passam a ser mensais, no valor de R$ 143,83.

Além disso, quando constatado o furto, a água subtraída clandestinamente é cobrada. Os valores são retroativos a cinco anos do flagrante, calculados pela média dos próximos três meses após a adequação. O furto de água é crime previsto no artigo 155 do Código de Penal, com pena de detenção de um a quatro anos ou dois a oito anos de reclusão e multa. A água é considerada um patrimônio público e eventual artifício usado para alterar o consumo nos hidrômetros poderá ser considerado furto qualificado pelo emprego de fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal)

Caso moradores suspeitem de crime “gato” pode ajudar a autarquia ligando no telefone 3531-0600.

Ariane Pio

Da Reportagem Local