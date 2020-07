Saec Finaliza Licitação Para Aquisição de Hidrômetros

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) tem finalizado a licitação para a aquisição de hidrômetros de diversos diâmetros e deve pagar R$ 95 mil para a compra dos objetos utilizados na medição de consumo de água em residências, comércios e indústrias. Três empresas apresentaram os menores preços – SAGA Medição Ltda, vencedora no lote 1 e 3 com o valor de R$ 63,5 mil – Itaca EIRELI, vencedora do lote 2 com o valor de R$ 21.061,20 e Renova Ltda ME no lote 4 com proposta de R$ 10.290,00.

Com o registro de preços poderão ser adquiridos até 180 hidrômetros de diferentes diâmetros.

No edital, o pedido de fornecimento será feito pela Superintendência, deverá ser entregue em um prazo máximo de até 40 dias. Ainda segundo o documento, os Certificados de Qualidade dos produtos serão exigidos quando qualquer irregularidade for detectada. “Todas as peças dos lotes a serem entregues pela contratada deverão passar por uma prévia inspeção efetuada no ato da entrega, podendo ser aprovadas ou reprovadas de imediato. Caso sejam entregues produtos com características em desacordo com as especificações, a contratante não se responsabilizará pelo pagamento destes, que deverão ser substituídos pela contratada. Para efeito de aceitação pela fiscalização, os produtos deverão estar isentos de defeitos que possam afetar sua qualidade. Todos os produtos deverão ser fornecidos com identificação especifica que permita a rastreabilidade para controle de estoque”, consta.

Em 2018, Sete mil hidrômetros adquiridos pela autarquia foram reprovados em vistoria técnica e, apesar de estarem em Catanduva, foram devolvidos a empresa vencedora do pregão presencial 25/2018. O Caso chamou atenção dos vereadores que abriram Comissão Especial de Inquérito (CEI). Um mês depois, a superintendência publicou o termo de rescisão contratual unilateral com a empresa.

Karla Konda

Editora Chefe

