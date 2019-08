Saec Executa Nova Etapa de Serviços na Rua Manaus Neste Sábado

A Saec (Superintendência de Água e Esgoto) executará nova etapa de obras de melhorias na rua Manaus, ao longo deste sábado, dia 31. Na ocasião, serão feitas as substituições de ramais de água, no trecho que vai da rua 7 de Fevereiro até a rua 24 de Fevereiro. Posteriormente, os novos ramais serão ligados à rede ampliada por toda extensão da via.

Por conta dos trabalhos, a via ficará interditada, a partir das 7 horas. Os Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs) darão às coordenadas ao fluxo de veículos nas imediações da obra. A orientação é que os motoristas evitem o trecho.

As intervenções na rua Manaus vêm sendo feitas por escala, sempre aos finais de semana, para reduzir os transtornos.

A Saec também comunica que nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, vai substituir ramal de água em imóvel localizado na rua Belém Olinda entre a rua Rio Branco e a avenida São Domingos). Para que a obra possa ser executada, o trânsito será interditado temporariamente entre as 7 e 11 horas. Em caso de chuva, o serviço poderá ser adiado.

Da reportagem local