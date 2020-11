Saec e Cetesb Dizem Que Qualidade da Água Não Está Ligada a Morte de Peixes

Na manhã de ontem (03), o Regional recebeu uma notícia de um leitor por meio do whatsaap, em que encontrava-se cardume de peixes mortos ao longo do rio São Domingos, esse seria uma segunda vez pois há algumas semanas muitos peixes também foram vistos mortos no rio.

Por conta dessa notícia recebida o jornal O Regional encontrou em contato com a Saec para verificar a veracidade do caso e se fosse verdade o que realmente estava acontecendo. Também entramos em contato com a Cetesb para saber sobre o resultado do teste do primeiro caso, já que a instituição ficou responsável por verificar a qualidade da agua na primeira mortandade.

Segundo a SAEC eles estariam verificando também a veracidade do caso pois também receberam a notícia e mais tarde responderiam ao jornal sobre o caso. Já a Cetesb nos enviou uma nota por email. “A Agência da CETESB em São José do Rio Preto, que atende ao município de Catanduva, fará uma nova inspeção no local. Quanto às ocorrências anteriores, foram feitas somente medições em campo para verificar o índice de oxigênio dissolvido e temperatura, que estavam dentro da normalidade e, na oportunidade, não foram encontrados peixes mortos. Após a vistoria informaremos o resultado”.

Na tarde de ontem (03) a Saec nos enviou a resposta sobre o segundo suposto caso de mortandade de peixes no Rio São Domingos.

“A SAEC foi acionada e, diante da denúncia apresentada, técnicos estiveram no local apontado na manhã desta terça-feira, dia 3. Ao todo, foram feitos testes em três pontos, ao longo do Rio São Domingos: na divisa do município (no bairro Pedro Nechar), represa do Parque dos Ipês (ponte da rua Nhandeara) e na região central da cidade (ponte da rua Pará).

Análises feitas in loco apontaram que a quantidade de oxigênio dissolvido e temperatura da água do corpo receptor estão dentro da normalidade.

O curso d’água permanece sob monitoramento da SAEC por alguns dias”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local