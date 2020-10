Saec Divulga Regulamento Para Racionamento de Água em Catanduva

A Justiça Eleitoral definiu o tempo dos programas de TV e Rádio dos Candidatos à prefeitura de Catanduva. O Horário Eleitoral Gratuito tem início no próximo dia 09 de outubro e terá duração de 10 minutos em cada edição.

A Superintendência de Água e Esgoto (Saec) fará o racionamento de água em todos os bairros de Catanduva no período noturno. O regulamento para o fechamento dos reservatórios foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. Não há previsão para que a situação volte ao normal.

Conforme o documento da autarquia, os reservatórios serão fechados, assim como já tem sido feito em algumas regiões da cidade, das 22 horas às 6 horas do dia seguinte.

O fechamento, segundo a Saec irá permitir que continue ocorrendo o bombeamento dos poços e, desta forma, buscar recuperar níveis de água nos reservatórios para distribuição a partir das 6 horas todos os dias.

O procedimento se estenderá até que os níveis do lençol freático e o abastecimento de água se normalizem.

Em Catanduva, a produção de água para o abastecimento público é de origem dos Aquíferos Bauru (64 poços) e Guarani (04 poços). Atualmente, a estiagem prolongada, aliada às altas temperaturas têm afetado os níveis dos lençóis freáticos. Com isso, o sistema de abastecimento fica prejudicado. Ao mesmo tempo, há ocorrência do aumento do consumo de água potável. Diante desse cenário, os equipamentos elétricos (bombas submersíveis e centrífugas) nos poços estão em funcionamento contínuo de 24 horas.

Por meio do regulamento, a SAEC define o atendimento prioritário de abastecimento a serviços considerados essenciais. Dentre eles, hospitais, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde), clínicas médicas e de internação, além de prédios públicos, asilos, escolas, postos policiais.

Karla Konda

Editora Chefe