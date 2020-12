SAEC Divulga Cronograma de Coleta de Lixo Doméstico no Feriado de Ano Novo

Com o objetivo de garantir a qualidade e a frequência da coleta de resíduos domiciliares, em virtude do feriado de Ano Novo, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) reforça o calendário de coleta dos resíduos sólidos.

De acordo com o cronograma, no dia 01 de Janeiro a coleta de lixo estará suspensa. No dia 31, quarta-feira, e demais dias, o serviço será realizado normalmente. Na quarta-feira (31), das 7 às 15h20 a coleta será nos bairros Bom Pastor, Giuseppe Spina, São Domingos, Solo Sagrado, Jardim Esperança, Glória IV e V, Juliatti de Carvalho, Sebastião Moraes, Vasco Cappi, Jardim Vertoni, Euclides Figueiredo I e II, Júlia Busnardo Caparroz, Maria Luisa de Faria, Tarraf I, Jardim Sales, São Benedito, Vivendas 7 de Setembro, Vila Bela, Julia Caparroz, Colina do Sol, Pedro Borgonovi, São Jorge, Morada dos Executivos, Morada dos Pássaros, Jardim das Oliveiras, Nova Catanduva, Raul de Carvalho e Torre.

Já na quarta-feira (31), das 17 às 1h20 o serviço será realizado nos bairros: Ipês, Solo Sagrado II, Anuar Pachá, Jardim Eldorado, Bela Vista, Gloria II, Lunardeli, Alexandria, Vila Augusta, Chiodini, Moreschi, Pelizzon, Santa Rosa, São Francisco, Residencial Acapulco, Jardim do Bosque, Higienópolis, Monte Carlo, Vila Mota, Avenida Theodoro Rosa Filho, Centro – Parte e Parque das Américas. Terça, quinta e sábado, setor noturno: Jardim dos Coqueiros I e II, Jardim Martani, Industrial, Joaquim Lopes, Juca Pedro, Vila Santo Antonio, Vila Celso, Parque Iracema, San Remo, Vila Soto – Parte, São Luis, Jardim Belém, Vila Guzzo, Jardim Ipiranga, José Antonio Boso Lago, Vila Paulista, Antônio Stocco, Vila Amendola, Jardim Brasil e Centro -Quadrilátero ( Av. São Domingos, R. Minas Gerais, R. Amazonas e R. Ceará) que compreendem as ruas principais do Centro.

No miolo central, a coleta é feita diariamente, exceto no dia 01 de Janeiro: Ruas Amazonas, Para, 13 de maio, Brasil, Maranhão, Ceara, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Cuiabá, Recife, Aracaju, Belém e Manaus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local