Saec Contrata Serviço de Segurança 24 Horas Por R$ 383 Mil

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) homologou a contratação de empresa que ficará responsável pela segurança e controle de acesso na sede da autarquia e também na Estação de Tratamento de Esgoto. O valor a ser pago anualmente é de R$ 383 mil.

A vencedora do certame foi uma empresa de Catanduva, a Cristiane Adalgiza Bertini Rodrigues – ME. A autarquia pretendia gastar pouco mais de R$ 500 mil para essa terceirização.

De acordo com o edital, além das regras sobre a empresa, certificados, indicação de outros clientes, as comunicações de alteração de prestadores de serviço deverão ser realizadas com antecedência mínima de 24 horas e relacionadas no livro ata de ocorrência específica da prestação de serviço. Os uniformes serão compostos por conjunto social completo (calça e/ou saia caso feminino) predominando cores neutras.

A prestação dos serviços será por 24 horas e terá um Controlador de Acesso por período.

Antigamente, esse trabalho de controle de acesso e segurança na autarquia era realizada por um Guarda Civil Municipal.

A vigilância dos prédios da Saec também não entrou nas vagas ofertadas em concurso público. O processo está paralisado até, possivelmente, terminar a pandemia do coronavirus e provas poderem ser aplicadas.

A Saec pretende contratar auxiliar administrativo (3 vagas, sendo uma reservada para pessoas com deficiência), auxiliar de almoxarifado (1 vaga), conservador de esgotos (4), encanador (2), instalador de hidrômetros (1) , motorista de veículos pesados (2), operador de equipamentos hidráulicos (1), operador de saneamento básico (4), pedreiro (2), assistente administrativo (1), atendente (1), fiscal de obras (1) e fiscal de obras hidráulicas (1).

Os salários variam entre R$ 1.459,28 e R$ 1.804,87, para candidatos que possuem grau de escolaridade do ensino fundamental ao ensino médio e técnico.

