SAEC Comunica Suspensão Do Uso De Caminhão Pipa Para Abastecimento De Piscina

Com aumento da onda de calor, os catanduvenses começaram a aproveitar o final de semana numa piscina para refrescar e se divertir, mas a região está com falta de chuvas constantes e volumosas há mais de 60 dias e com isso o nível do reservatório que abastace a cidade está comprometido.

Para que não venha faltar ou realizar um racionamento rígido de água em Catanduva, esse tipo de serviço que toma muita agua para abastecer as piscinas foi suspenso.

Em nota a SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) comunica os moradores que o serviço de abastecimento de piscina, por meio da contratação de caminhão-pipa da autarquia, está temporariamente suspenso. A medida foi tomada em decorrência do atual momento de estiagem, visando atender a população, prioritariamente, em casos de desabastecimento e serviços essenciais. A SAEC agradece a compreensão de todos e reforça o alerta para que os moradores economizem água.

Segundo o Climatempo, hoje (04) será de muito sol sem previsão de chuvas para a próxima semana, com isso o jeito é consumir a agua com consciência.

Ariane Pio

Da Reportagem Local