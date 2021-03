SAEC Adia Aplicação de Prova do Concurso Público

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) está suspendendo pela segunda vez a aplicação de prova objetiva do concurso público.

A decisão foi tomada, com base no avanço da segunda onda de covid-19, com altas taxas de internação e transmissão, além das medidas mais restritivas, adotadas para combater a disseminação do vírus.

A autarquia havia anunciado a suspensão da prova em Abril do ano passado. Em Fevereiro deste ano, após a contratação da empresa Conscam Assessoria e Consultoria, a prova estava prevista para ser realizada no dia 28 de março, mas segundo a autarquia, prezando pela saúde e segurança de candidatos e equipe responsável pela aplicação, a SAEC optou por suspender, por tempo indeterminado, a realização da avaliação.

As novas datas, local e horário serão divulgadas em momento oportuno. Todas as informações e demais etapas são publicadas através de Edital de Retificação do Cronograma, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, do Governo Estadual e Municipal.

Os detalhes também estão disponíveis na área do candidato no site da Conscam (www.conscamweb.com.br) – empresa responsável pela aplicação da prova.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local