Sabesp Realiza Desinfecção nas Unidades de Saúde de Catiguá

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizou na última quarta-feira, dia 24, uma desinfecção nas unidades de saúde do município de Catiguá como forma de prevenir a propagação da Covid-19.

A companhia colocou à disposição da Prefeitura um caminhão-pipa com água clorada para a lavagem dos locais.

“Continuando com as parcerias entre o poder público municipal e as empresas públicas e privadas que atuam em nossa região, uma equipe da Sabesp realizou a desinfecção com cloro nas entradas do PSF e da UBS de Catiguá. Tal medida é essencial na prevenção à Covid-19, uma vez que o cloro elimina o coronavírus. A Prefeitura agradece à Sabesp pela pronta colaboração”, divulgou a Prefeitura nas redes sociais.

Responsabilidade Ambiental – A Sabesp tem se mobilizado em diferentes municípios do Estado de São Paulo. No processo, é usada a água de reuso – portanto, não serve para o consumo. Essa água de reuso recebe dose adicional de cloro, eficaz no combate ao coronavírus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local