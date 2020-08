Saber Controlar as Emoções Contribui Para Mente Saudável, Afirma Psicóloga

Diante do atual cenário, que exige o distanciamento e até o isolamento social em alguns casos, muitas pessoas acabam perdendo o ritmo e até a vontade de realizar atividades comuns no dia a dia. Tal situação pode desencadear fatores como o estresse, a insegurança e o medo e isso vale para crianças e adultos.

Para a psicóloga Ana Maria Brambilla, da Medicina Preventiva da Unimed Catanduva, manter o controle das emoções e trabalhar a saúde mental são aspectos fundamentais. Por isso, ela recomenda que: Pratique atividades físicas: o exercício ativa a endorfina, hormônio que oferece a sensação de bem estar. Diminua a ansiedade com técnicas de meditação: eles ajudam na concentração e proporcionam melhora na qualidade de vida. Mentalize pensamentos e sentimentos: saiba reconhecer o que é bom e ruim para você. Evite estímulos negativos: desligue-se de noticiários e até mesmo de reclamações em excesso. Pensamentos negativos sobrecarregam o emocional.

Ainda neste período de isolamento, a sensação de tédio predispõe comportamentos irregulares. Um deles está voltado à alimentação. Algumas pessoas buscam no alimento uma forma de trazer o sentimento de prazer momentâneo. Para a nutricionista Thais Possetti Sangaleti é necessário cultivar e compreender o real significado da comida: matar a fome. Outra dica é prestar atenção aos momentos da refeição e não ligar o modo automático: aprenda a curtir e apreciar o momento, optando por deixar a casa e a mesa mais saudável e colorida, com alimentos com menos açúcar e massas.

A nutricionista recomendou ainda que pratique o mindful eating: tenha atenção plena ao que come. Observe a textura do alimento, a mastigação e se afaste de distrações, como a televisão e o celular. Abasteça a despensa com alimentos saudáveis: aquilo que comemos depende do que temos à nossa disposição. Evite visitas a perfis e canais de preparação ou venda de comidas tentadoras: da visão ao desejo é um curto caminho. Estabeleça horários fixos para comer e respeite-os e preencha a rotina com outras atividades (leitura, exercício físico, organização, jardinagem etc.).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local