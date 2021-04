RYLA Inovações Está Com Inscrições Abertas Para Palestras Que Acontecerá no Sábado

O Rotary Club de Catanduva, em parceria com o Interact Club e comissão Distrital de Ryla irá realizar o RYLA Inovações. Serão quatro palestras de muito aprendizado e descontração no sábado (17) das 14h as 17h30 em ambiente virtual.

O evento é aberto a todo público, Link da inscrição: https://forms.gle/ 9QTcFAw3h5HNw5qV8. As palestras serão transmitidas pela internet, plataforma ZOOM com ID da reunião: 916-338-4480.

Com os palestrantes Raynner Toschi Silva, Igor Furniel, Daniel Godri Junior e Marcelo Borges de Oliveira. “Rotary Club de Catanduva, Interact Club de Catanduva, Distrito 4480, RYLA Distrito 4480”.

Internacionalmente conhecido por “Rotary Youth Leadership Awards“, o RYLA, traduzido como “Prêmios Rotários de Liderança Juvenil“, é um evento destinado aos jovens de 14 a 30 anos, sendo esta edição focada em jovens com 18 anos ou mais.

O objetivo do evento RYLA é formar e identificar novos líderes para montar o Rotaract, “um clube de serviços de jovens de 18 a 30 anos, normalmente apadrinhado por um Rotary”. Dessa forma, é possível dar continuidade à ONG, uma vez que os jovens com 30 anos, geralmente, saem do Rotaract e integram o Rotary.

Ariane Pio

Da Reportagem Local