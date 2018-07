Rússia Inspira Programação Esportiva em Catanduva

A Rússia, país sede da copa, vem inspirando projetos em diversas cidades do Brasil. Em Catanduva, a inspiração está aliada ao esporte. O projeto “Ctpaha – Strana”, realizado pelo Sesc Catanduva, é um exemplo. A iniciativa compreende um conjunto de atividades que traz um pouco mais sobre o país que está sediando o maior campeonato mundial de futebol, com o intuito de mostrar expressões que vão além da modalidade.

Para o mês de julho, a novidade está nas artes manuais, exclusivas para as crianças inscritas no programa de férias. Elas poderão aprender a confeccionar chaveiros de tecido e bonecas em feltro, ambos em forma de Matrioska, a tradicional boneca russa que simboliza o amor maternal.

No mesmo mês, uma conversa animada com o jornalista esportivo Marcelo Duarte, no espaço temático montado especialmente para que o público assista às partidas, a Arena da Copa. Curiosidades, resenhas e muita informação sobre futebol, com um profissional de comunicação renomado na mídia, que já cobriu mais de cinco copas e várias olimpíadas.

Nos intervalos dos jogos será exibido o documentário: “O Brasil na terra do Misha” – um filme sobre a experiência da delegação brasileira durante os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. No ápice da Guerra fria essa edição dos Jogos Olímpicos foi um episódio chave na relação entre os povos.

Haverão também recreações de minifutebol em um minicampo durante os jogos mundiais. A atividade envolve todos os públicos: crianças, jovens, adultos e também idosos.

A programação completa está disponível no site www.sescsp.org.br/catanduva

Da Reportagem Local