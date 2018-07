Rumo Interditará Rua São Paulo Pela Segunda Vez Para Obras

A Rumo Logística vai interditar a rua São Paulo pela segunda vez para obras. Os motoristas devem evitar o trecho neste sábado (21), domingo (22) e segunda-feira (23). Os trabalhos serão realizados no trecho que fica entre a avenida São Domingos e rua Ibirá.

Essa é a segunda vez em menos de um mês que o mesmo local passa por serviços da Rumo. Conforme informativo da prefeitura, a interdição será feita para finalizar o serviço de drenagem realizado pela concessionária. “A intervenção prevê o ajuste no calçamento e na rua para correção do declive em área próxima à linha férrea. Na segunda-feira, 23, será feita a reposição asfáltica no trecho. A orientação aos motoristas é para que façam o contorno pelo viaduto Miguel Pachá ou utilizem outras rotas”, informa a Prefeitura.

No mês passado, o local foi fechado para manutenção na linha férrea executada pela Rumo. O serviço deveria ser concluído em dois dias, mas no terceiro, ainda havia interdição no trecho. Quando nossa reportagem esteve no local, máquinas atuavam com massa asfáltica. Os funcionários diziam que estariam aguardando o material para poder concluir os trabalhos. Horas antes e fotos que circularam nas redes sociais mostravam que trecho havia sido liberado apenas com pedras no trecho. Pouco tempo depois local foi fechado e serviços com massa asfáltica tiveram início.

Procurada pela reportagem de O Regional, a assessoria de imprensa da prefeitura disse na época que “A Rumo Logística optou por manter o trecho interditado até que a obra fosse completamente finalizada, inclusive com massa asfáltica, preservando a segurança de motoristas e pedestres que passam pelo local”, informou na ocasião.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local