Ruas Ganham Novas Placas de Identificação Mesmo Sem Necessidade

Depois de muita reclamação sobre a troca de placas de identificação com nomes errados ou grafias erradas, a Prefeitura de Catanduva segue a troca das placas mesmo em locais em que não eram necessários.

Ruas, por exemplo, do Jardim dos Coqueiros ganharam conjunto de nova sinalização – placas e postes – mas mantinham a identificação visível para quem passasse pelos locais. Chamando a atenção de um possível gasto desnecessário. Na região dos Jardins dos Coqueiros I e II, contagem feita por O Regional mostra que 36 placas foram substituídas, com base em 18 quarteirões daqueles bairros. A análise é feita com base em todos os cruzamentos de vias, por meio do programa Street View do Google Maps.

Em toda a cidade, foram trocadas até o momento 4336 placas em diversos pontos e pagos por essa troca R$ 712 mil. 2.168 colunas foram utilizadas para a colocação das placas (Cada cruzamento recebe um poste e duas placas indicando os nomes das ruas). O conjunto da nova sinalização de identificação custa individualmente, em média R$ 163,70, incluindo os materiais para a instalação e a mão de obra da empresa contratada.

No Jardim dos Coqueiros, por exemplo, tomando por base a quantidade contada pela reportagem, foram gastos R$ 5.983,2 na troca ou colocação das identificações de ruas.

Em resposta a questionamento de O Regional sobre placas ainda estarem em condições e não ter motivo para serem substituídas, a Prefeitura de Catanduva afirmou que a substituição de placas não é feita há anos e, na maioria dos bairros, elas estavam deterioradas pelo tempo ou até mesmo nem existiam mais. “Mesmo as eventualmente consideradas “boas” pela reportagem não cumprem mais a visibilidade que é necessária no período noturno. Por fim, a sinalização segue regras e padronização e, assim, foi decidido fazer a renovação por completo”. Somente não serão trocadas, as sinalizações de novos loteamentos, conforme informou a Secretária Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, Maria Luiza Sprone.

O trabalho é realizado pela empresa Banderplaca Indústria e Comércio Eireli, de São José do Rio Preto e a contratação foi realizada no ano passado.

De acordo com a Ata de registro de preços assinada em julho do ano passado, o contrato prevê a troca de 6 mil placas e 3 mil postes (colunas) para os cruzamentos das ruas, materiais para a instalação e mão de obra, num total de R$ 992, 7 mil.

Ao todo, até o momento, 72,2% da quantidade total de identificação de ruas foi cumprido.

Erros

Há dois meses, moradores do Cidade Jardim relataram a instalação com nome errado em uma das vias: Na placa substituída a rua estava nomeada como Ucrânia, porém o correto seria Urucânia. Outros exemplos também foram citados por vereadores.

Sobre as placas com identificação distinta ao nome das ruas, a secretária afirmou: “Todos os locais onde houve erro identificado, devido a divergências entre cadastro e Correios, foram encaminhados para correção”.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook